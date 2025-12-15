Negociador ucraniano celebra avances y espera alcanzar un acuerdo con EE.UU. este lunes

"En los últimos dos días las negociaciones entre ucranianos y estadounidenses han sido constructivas y productivas, y se han logrado progresos reales. Esperamos llegar a un acuerdo que nos acerque a la paz antes de que termine el día", escribió Umérov en la red social X.

Una delegación ucraniana encabezada por el presidente Volodímir Zelenski mantuvo el domingo y este lunes sendas reuniones en Berlín con Steve Witkoff y Jared Kushner, los emisarios del presidente de EE.UU., Donald Trump.

Tras esos encuentros, Zelenski se reunirá este lunes con el canciller alemán, Friedrich Merz, y más tarde también con otros diez líderes europeos y los responsables de la Comisión Europea y el Consejo Europeo, así como de la OTAN, que han viajado a la capital alemana para arropar a Ucrania en las negociaciones con EE.UU.

Witkoff y Kushner han sido invitados a sumarse a esos contactos, si bien se desconoce si asistirán, según fuentes gubernamentales alemanes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según han publicado varios medios, los emisarios de Trump siguen presionando a Kiev para que entregue toda la región oriental del Donbás a Rusia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin embargo, Umérov y otro integrante del equipo negociador ucraniano, el viceministro de Exteriores Serguí Kislitsia, declararon que esas informaciones anónimas son mentira y no hacen justicia a la postura de Witkoff y Kushner en las últimas reuniones.