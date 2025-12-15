Nicaragua convoca a simulacro "multiamenazas" con hipótesis de sismo de magnitud de 7,5

El denominado "IV Ejercicio nacional de preparación para proteger la vida en situaciones multiamenazas 2025" presentará diferentes escenarios, como un terremoto de magnitud 7,5 en la escala abierta de Richter cerca del balneario La Boquita, Pacífico de Nicaragua, que activará las fallas geológicas de Managua, dijo el ministro director del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (Sinapred), Guillermo González, en una comparecencia de prensa.

También se iniciará una actividad eruptiva en el volcán San Cristóbal, el más alto de Nicaragua y situado en el 'cordón de fuego' del Pacífico, indicó el funcionario.

González explicó que el ejercicio se desarrollará bajo el enfoque de multiamenazas, considerando distintos escenarios de riesgo, con el fin de "estar listos para atender y proteger a nuestra gente".

Anunció que se tienen previstos tres "grandes escenarios” de movilización: el populoso mercado Oriental de Managua, y los mercados municipales de Masaya (sur) y Chinandega (noroeste).

También las brigadas de rescate se movilizarán a puntos críticos urbanos y rurales donde habitan personas en viviendas muy vulnerablesa a terremotos, incendios o deslizamientos de tierra, anotó.

Durante el ejercicio se activarán los sistemas de alerta temprana y se pondrán en práctica los protocolos de autoprotección y evacuación, de acuerdo con la información del Sinapred.

Las autoridades esperan la participación de 865.543 personas, incluyendo trabajadores del Estado y estudiantes.

Nicaragua realiza este tipo de ejercicios a nivel nacional debido a que se trata de un país "multiamenazas", es decir, que en cualquier momento puede presentarse una erupción volcánica, terremoto, tsunami, tormenta, inundación o deslizamientos de tierra, entre otros fenómenos naturales.