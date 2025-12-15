Nicaragua excarcelará a otros 1.500 presos comunes y sumarán 9.900 en lo que va del año

Murillo, esposa del también copresidente Daniel Ortega, dijo a través de medios oficiales que la excarcelación de los 1.500 presos comunes, 1.385 varones y 115 mujeres, será el próximo domingo 21 de diciembre, en el contexto de las fiestas navideñas.

Los 1.500 privados de la libertad recibirán el beneficio legal de la excarcelación bajo el régimen de convivencia familiar durante un acto que se celebrará en la sede del Sistema Penitenciario Nacional, cerca de Managua, la mayor prisión de Nicaragua, conocida como 'La Modelo', así como en otras siete cárceles, de acuerdo con la información.

Las autoridades de Nicaragua han liberado de prisión y puesto bajo el régimen de convivencia familiar a un total de 53.164 reos comunes en los últimos diez años, de los cuales el 7,18 % ha reincidido en la comisión de al menos un delito, según datos del Gobierno.

La excarcelación de convictos comunes antes de cumplir sus penas ha sido criticada, principalmente, por organizaciones feministas, bajo el argumento de que luego de esos beneficios se han incrementado los feminicidios y la delincuencia general en Nicaragua.

En 2024 las autoridades beneficiaron a 9.200 de estos condenados, la mayor cantidad en el último decenio.

El Gobierno nicaragüense suele otorgar libertad condicional a los presos comunes con ocasión de la Semana Santa, el Día de la Madre, el Día del Padre, en el aniversario de la revolución sandinista y en las fiestas de Navidad.

En 2024, las condonaciones incluyeron abril, mes en el que se conmemoran las manifestaciones que estallaron contra el presidente Ortega en 2018, las Fiestas Patrias, el Día de Todos los Santos, el Día de los Difuntos y el día de la Inmaculada Concepción de María.

Y en este año liberó a 2.000 presos comunes en el día de San Valentín o del Amor y la Amistad; 1.700 el 4 de mayo por motivo del Día de la Dignidad Nacional; y 1.000 en conmemoración al 130 aniversario del natalicio del héroe nicaragüense Augusto C. Sandino.

También otros 1.500 el 31 de julio previo a las fiestas populares en Managua por Santo Domingo de Guzmán; 1.200 el 12 de septiembre en el contexto de las Fiestas Patrias, y 1.000 el 1 de noviembre en ocasión del Día de Todos los Santos.