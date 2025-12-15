Noboa felicita a Kast y afirma que "se abre una nueva etapa" para Chile y la región

"Felicitaciones José Antonio Kast. Se abre una nueva etapa para Chile y para la región. Desde Ecuador reafirmamos nuestra voluntad de profundizar el trabajo en conjunto", escribió el mandatario en su cuenta de la red social X.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana añadió en un comunicado que el Gobierno "reconoce y valora el firme compromiso del Estado chileno y de sus instituciones para garantizar una jornada electoral amplia, transparente y acorde con los más altos estándares democráticos, la cual refleja de manera inequívoca la voluntad soberana de sus ciudadanos".

Y expresó "sus mejores deseos para que la gestión del señor Kast contribuya al bienestar y progreso del pueblo chileno".

Al igual que Noboa, el expresidente conservador ecuatoriano Guillermo Lasso (2021 - 2023) felicitó al mandatario electo "por su contundente victoria" y aseguró que "su liderazgo fortalecerá una cooperación firme y estratégica entre Chile y Ecuador".

Kast ganó este domingo las elecciones presidenciales de Chile derrotando por un amplio margen a la izquierdista Jeannette Jara, exministra de Trabajo del actual mandatario, Gabriel Boric, con más del 99 % de los votos escrutados.

Según los datos preliminares del Servicio Electoral (Servel), el exdiputado ultracatólico, de 59 años, obtiene el 58,18 % de los votos frente al 41,82 % de la exministra de Boric, de 51 años.

El presidente electo, que hizo campaña a favor de la continuidad del general Augusto Pinochet (1973-1990) en el plebiscito de 1988, es el primer pinochetista en llegar a La Moneda desde el retorno a la democracia.

Con fuertes vínculos con otros líderes ultra de la región, Kast ha prometido la expulsión masiva de migrantes, tipificar la migración como un delito o la construcción de cárceles de máxima seguridad con aislamiento total para líderes del narcotráfico.