Nvidia refuerza su apuesta por la IA de código abierto con la compra de SchedMD

La adquisición de SchedMD supone "reforzar el ecosistema de software de código abierto para catalizar la innovación den IA en todas las industrias y a cualquier escala", según anunció Nvidia este lunes en un comunicado.

Nvidia no concretó ninguna parte financiera del acuerdo.

El gigante tecnológico no solo opera con chips, sino que también ofrece distintos modelos de IA como hardware o software de códgo abierto para investigadores, desarrolladores y empresas.

El software de código abierto es una tecnología de acceso gratuito, mientras que las compañías suelen vender el soporte de ingeniería y el mantenimiento.

En este sentido, la adquisición de SchedMD por parte de Nvidia se enmarca en el objetivo de poder contar con el principal desarrollador de Slurm, un sistema de gestión de cargas de trabajo de código abierto para supercomputación e IA.

“Slurm, que es compatible con el hardware más reciente de Nvidia, también forma parte de la infraestructura crítica necesaria para la IA generativa, y es utilizado por desarrolladores de modelos base y constructores de IA para gestionar las necesidades de entrenamiento e inferencia de modelos” expresó Nvidia en el comunicado.

SchedMD es una empresa fundada en California en 2010 y emplea a 40 personas, según explican en su sitio web. Uno de sus clientes es el Centro de Supercomputación de Barcelona.