Oposición de Venezuela felicita a Kast y pide políticas para atender migración en Chile

En un mensaje publicado en X, la PUD calificó de "ejemplar" la jornada electoral y dijo que Chile ha recibido más de 700 mil migrantes venezolanos, cuya mayoría, consideró, son "ciudadanos de bien que han hecho de Chile su nuevo hogar contribuyendo con trabajo honesto a su desarrollo".

"Pedimos la implementación de políticas migratorias que atiendan esta realidad", indicó.

En este sentido, la agrupación opositora agregó que Venezuela "sigue luchando por la libertad y la democracia", por lo que pidió al presidente electo Kast a que "acompañe en este esfuerzo" para que el país caribeño sea "una nación libre, democrática y con justicia".

Kast ganó el domingo la segunda vuelta de las presidenciales chilenas, con un 59,1% de los votos, ante la izquierdista Jeannette Jara.

Tras el resultado, Kast dijo que "cada uno decidirá libremente si quiere sumarse a la recuperación y al renacer de Chile", porque el país "ha dado un mandato claro, que no admite excusas: no quiere continuidad, quiere un cambio real", sostuvo.

El presidente electo chileno se convirtió en el primer defensor de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1989) en alcanzar el poder tras el retorno de la democracia al país andino.