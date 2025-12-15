Oposición nicaragüense espera apoyo firme de Kast para impulsar transición en Nicaragua

"Confiamos en que el próximo gobierno mantendrá un apoyo activo y firme para impulsar una transición democrática, efectiva y urgente en Nicaragua", señaló ese movimiento político, integrado por disidentes nicaragüenses desnacionalizados en el exilio, entre otros opositores, en una publicación en X.

Unamos, al que pertenece la histórica exguerrillera Dora María Téllez, desnacionalizada por las autoridades nicaragüenses tras ser excarcelada y desterrada a EE.UU. por delitos de traición a la patria, también extendió su "reconocimiento y gratitud al presidente saliente, Gabriel Boric, por haber alzado consistentemente su voz en defensa de los derechos humanos del pueblo nicaragüense durante su gestión".

En su mensaje, saludó al pueblo chileno por la exitosa elección de su nuevo presidente en segunda vuelta, y destacó la ejemplar jornada electoral "que reafirma la solidez de la institucionalidad democrática de Chile".

Kast, fundador del Partido Republicano, ganó el domingo las elecciones presidenciales de Chile, al derrotar por un amplio margen a la izquierdista Jeannette Jara, exministra de Trabajo de Boric.

Según los datos preliminares del Servicio Electoral (Servel), el presidente electo, exdiputado ultracatólico de 59 años, obtuvo el 58,18 % de los votos frente al 41,82 % de Jara.

Es la segunda victoria más amplia desde el retorno a la democracia a Chile, después del triunfo por 24,3 puntos de la expresidenta progresista Michelle Bachelet sobre la conservadora Evelyn Matthei en 2013.

Kast, que hizo campaña a favor de la continuidad del general Augusto Pinochet (1973-1990) en el plebiscito de 1988, es el primer pinochetista en llegar a la presidencia de Chile desde el retorno a la democracia en 1990.