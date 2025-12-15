Pedro Sánchez admite dificultades, pero mantiene su determinación de gobernar hasta 2027

Sánchez lo dijo en su comparecencia para hacer balance del año 2025, cuya recta final se está convirtiendo en uno de los momentos más críticos de la legislatura, iniciada en 2023, debido a la acumulación de denuncias de acoso sexual que están saliendo a luz en el seno del Partido Socialista (PSOE) y por los casos de presunta corrupción protagonizados por exdirigentes de esa misma formación.

Sin restar gravedad a todo lo que está sucediendo y asumiendo los "errores" que se puedan haber cometido, el jefe del Ejecutivo español y secretario general del PSOE afirmó que no ve motivos para que su mandato se vea interrumpido.

Insistió en que con la corrupción y también con el acoso sexual hay que tener "tolerancia cero", porque es una lacra que, en sus palabras, "nos repugna y nos avergüenza".

Sánchez aseguró que el acoso sexual y la corrupción "no tienen carné", pero la "contundencia" para acabar con estas lacras "sí tiene unas siglas, una sola sigla, las del PSOE".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Y sostuvo que aún queda mucho por hacer, al tiempo que defendió que la mayor equivocación que se cometería sería que España fuera gobernada por la derecha (el Partido Popular, principal partido de la oposición) y la ultraderecha (Vox).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con esos argumentos respondió Sánchez tanto a las exigencias de la oposición de que convoque elecciones como a los recelos expresados por Sumar, la coalición de partidos de izquierdas que gobierna junto al PSOE, y por sus aliados parlamentarios, fundamentalmente partidos de las regiones de Cataluña y País Vasco, ante la concatenación de casos de acoso sexual y de corrupción.

Pero la comparecencia de Sánchez, quien descartó cambios en el Gobierno, como pedía Sumar, no contentó a nadie.

Así, el portavoz de Sumar (y ministro de Cultura), Ernest Urtasun, calificó de "insuficiente" la comparecencia del presidente y avisó de que "el inmovilismo no es una opción", además de insistir en pedir "un cambio en profundidad" en el Ejecutivo.

Desde el Partido Popular (PP), la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, pidió a Sumar dejar de "fingir enfado" con los casos de corrupción y presunto acoso sexual del PSOE y, en su lugar, apoyar la petición de que Sánchez comparezca en el Congreso.

El PP también avisa a los socios parlamentarios del Gobierno de que tienen que decidir si quieren "seguir siendo cómplices", mientras que el presidente de Vox, Santiago Abascal, comentó que "ya no se puede tener en cuenta nada de lo que diga un personaje" como Sánchez, a quien definió como "la persona más mentirosa de España".

Otras formaciones como la izquierdista Podemos, que gobernó con Sánchez de 2020 a 2023, consideran que el Gobierno es un "cadáver".

"Tenemos un gobierno cadáver, un gobierno zombi, un gobierno al que la corrupción, el machismo y la vivienda se lo han llevado por delante", señaló el secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández.