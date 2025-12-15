Presidente de Panamá llama a Kast para desearle "lo mejor en este nuevo capítulo" en Chile

"Grata llamada con el Presidente Electo (Kast) deseándole todo lo mejor a él y al pueblo chileno en este nuevo capítulo. Esperamos encontrarnos pronto y seguir fortaleciendo los lazos entre nuestros países, sobre la base de todo lo bueno que ya tenemos en común y generar más oportunidades para ambas naciones!", escribió Mulino en X.

La noche del pasado domingo tanto Mulino como la Cancillería panameña felicitaron al presidente electo de Chile y le auguraron "alcanzar los objetivos trazados", así como a la sociedad chilena por su "ejemplar comportamiento cívico y democrático durante el proceso electoral".

El ultraderechista José Antonio Kast, que lideraba las encuestas para la segunda vuelta de las presidenciales chilenas, derrotó por un amplio margen a la izquierdista Jeannette Jara, candidata unitaria de la izquierda y exministra de Trabajo del Gobierno del presidente saliente Gabriel Boric.

Según los datos preliminares del Servicio Electoral, el exdiputado ultracatólico, de 59 años, obtuvo el 58,1 % de los votos frente al 41,8 % de la exministra del presidente Gabriel Boric, siendo la segunda victoria más amplia desde el retorno a la democracia a Chile (la primera fue la de Michelle Bachelet contra Evelyn Matthei en 2013).

El presidente electo, que hizo campaña a favor de la continuidad del general Augusto Pinochet (1973-1990) en el plebiscito de 1988, es el primer pinochetista en llegar a La Moneda desde el retorno a la democracia y en su primer discurso destacó que los "hitos" de su administración serán la seguridad, la migración y el progreso económico.