Región de noroeste colombiano decreta tres días de luto por 17 muertos en accidente de bus

"Cuando los papás lloran la partida temprana de un hijo, el cielo se estremece. Antioquia decreta tres días de duelo por las víctimas del accidente vial en carreteras del nordeste", expresó en X el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

El mandatario regional explicó que durante esos tres días las banderas de los edificios públicos ondearán a media asta en señal de respeto y solidaridad con las familias afectadas.

El accidente ocurrió en la madrugada del domingo, cuando estudiantes de entre 16 y 18 años del Liceo Antioqueño de Bello, municipio del área metropolitana de Medellín, regresaban de una excursión de cierre de curso a las playas del departamento caribeño de Sucre donde habían celebrado su graduación de bachillerato.

Por causas que aún son materia de investigación, el autobús cayó a un precipicio entre las localidades de Remedios y Segovia, en el noreste de Antioquia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las autoridades informaron que 16 estudiantes fallecieron, además del conductor del vehículo, Jonathan Alexander Taborda. Otras 20 personas resultaron heridas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tras el accidente, la Alcaldía de Bello decidió no encender el alumbrado navideño e invitó hoy a la comunidad a "bajar el volumen, no usar pólvora y encender una vela en familia a las 8 de la noche".

Sus perfiles en redes sociales, al igual que los del Ministerio de Transporte y de la estatal Agencia Nacional de Seguridad Vial, aparecen en tonos grises con una cinta negra en señal de luto.

Autoridades como el presidente colombiano, Gustavo Petro, y la alcaldesa de Bello, Lorena González, expresaron sus condolencias a las familias de las víctimas, al igual que los expresidentes Álvaro Uribe (2002-2010) e Iván Duque (2018-2022).