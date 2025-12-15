Reino Unido condena el juicio "políticamente motivado" contra Jimmy Lai en Hong Kong

"Jimmy Lai ha sido objeto de persecución por parte de los Gobiernos chino y de Hong Kong por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión", afirmó Cooper.

La ministra añadió que "la ley de seguridad nacional de Pekín fue impuesta en Hong Kong para silenciar a los críticos de China" y reiteró su petición de que sea derogada.

"Seguimos reclamando la liberación inmediata de Lai y que reciba el tratamiento necesario, con acceso a profesionales médicos independientes", agregó.

La portavoz de Exteriores de la oposición conservadora, Priti Patel, instó al primer ministro laborista, Keir Starmer, a "plantear el caso de Jimmy al presidente (chino) Xi (Jinping) y exigir su liberación inmediata" durante su previsto viaje a China a principios del próximo año.

El grupo multipartito sobre Detención Arbitraria de la Cámara de los Comunes criticó a su vez al Ejecutivo de Starmer por "no haber adoptado medidas más contundentes antes de la condena de Lai".

El Tribunal Supremo de Hong Kong declaró este lunes al empresario y editor prodemocracia Jimmy Lai, de 78 años, culpable de dos cargos de conspiración con fuerzas extranjeras y de un delito de sedición vinculado a la difusión de material subversivo, lo que podría acarrearle una pena de cadena perpetua.

El que fuera editor del diario 'Apple Daily', encarcelado desde 2020 y que será sentenciado en enero, vio clausurado su periódico en 2021 tras una redada con 500 agentes que se saldó con el bloqueo de sus activos y la detención de parte de su directiva.

La situación personal de Lai ha suscitado preocupación y sus hijos han denunciado un notable deterioro físico tras casi cinco años en régimen de aislamiento, pero las autoridades hongkonesas aseguran que recibe atención médica adecuada.