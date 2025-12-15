Rob Reiner deja una fortuna de 200 millones de dólares y mansiones en zonas exclusivas

Tras décadas trabajando en Hollywood, el cineasta consiguió acumular un importante legado económico gracias a éxitos como 'When Harry met Sally' (1989), 'Stand by me' (1986) o 'The Princess Bride' (1987), entre otros.

Además de su éxito como director, Reiner también destacó por ser uno de los fundadores de la productora Castle Rock Entertainment, entre los estudios independientes más influyentes de Hollywood.

Reiner creó Castle Rock Entertainment en 1987 junto a los productores Martin Shafer, Andrew Scheinman, Glenn Padnick y Alan Horn, actual presidente de Walt Disney Studios.

En 1993, tras producir títulos como la emblemática serie 'Seinfeld', vendieron la compañía a Turner Broadcasting, que se fusionó con WarnerMedia (antigua Time Warner). Aunque se desconoce el monto total, la venta supuso un gran impulso a su fortuna.

Varios medios especializados aseguran que Reiner cuenta con un importante patrimonio en propiedades en zonas muy exclusivas cerca de Los Ángeles.

Destacan una mansión frente al mar en Malibú valorada en torno a los 20 millones de dólares y la de Brentwood, estimada en más de 10 millones de dólares, donde fueron asesinados.

Los Reiner fueron encontrados muertos por una de sus hijas, que llamó a la Policía y dijo que un miembro de la familia sería el responsable de la muerte de sus padres, según el portal TMZ.

La Policía de Los Ángeles arrestó al hijo mediano de la pareja, Nick Reiner, y lo mantiene detenido con una fianza de 4 millones de dólares, según registros oficiales, después de que varios medios señalaran al hombre de 32 años como presunto sospechoso del asesinato del emblemático director y su esposa.

Las muertes de Rob Reiner, de 78 años, y su esposa Michele, de 68, han causado conmoción entre personalidades del arte y la política, donde el director era ampliamente conocido.