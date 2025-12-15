"Las unidades de la agrupación militar Vostok liberaron la localidad de Peschane de la región de Dnipropetrovsk", indicó el mando castrense ruso en su parte de guerra diario publicado en Telegram.

Defensa señaló que en este sector del frente las fuerzas rusas enfrentaron una brigada y tres regimientos de las tropas de asalto ucranianas y una brigada de defensa territorial en varias localidades de Dnipropetrovsk y Zaporiyia, incluyendo a Huliaipole.

La eventual captura de Huliaipole abriría el camino a la parte rusa hacia la ciudad de Orijiv, otro estratégico bastión ucraniano en Zaporiyia y un paso intermedio hacia la homónima capital regional.

El Ejército ruso, que avanza a todo lo largo del frente, busca ocupar la totalidad de las regiones de Zaporiyia, Jersón, Donetsk y Lugansk, anexionadas por Rusia en 2022, y crear zonas de seguridad en Dnipropetrovsk, Sumi y Járkov.

Defensa también informó en su parte de guerra sobre la situación en la rodeada ciudad de Mirnograd y las localidades aledañas a esta urbe y la vecina Pokrvosk, que el Ejército ruso "limpia de grupos aislados de militares ucranianos".