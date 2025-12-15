Senadora Paloma Valencia es elegida candidata presidencial del uribista Centro Democrático

Valencia, abogada de 47 años, se impuso en una encuesta interna del Centro Democrático a las también senadoras María Fernanda Cabal y Paola Holguín.

"Queremos decirle a Colombia y al partido Centro Democrático que desde hoy nuestra candidata presidencial es la senadora Paloma Valencia Laserna", dijo el presidente de esa colectividad, Gabriel Vallejo, en la presentación celebrada en Bogotá.

El partido opositor explicó que la "decisión representa un paso decisivo para la colectividad, que apuesta por una líder con experiencia, carácter y una visión clara de país".

"El Centro Democrático da un gran paso para la recuperación de Colombia. Damos un paso firme para vencer en las urnas un modelo de gobierno castro-chavista que pretende profundizar y radicalizar reformas que están destruyendo a Colombia", agregó Vallejo.

Valencia, por su parte, afirmó que "su candidatura presidencial es un proyecto colectivo y no individual", al señalar que está "parada sobre una escalera que no construyó sola".

En su intervención, rindió homenaje a la memoria del senador asesinado Miguel Uribe Turbay y a su mentor, el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), fundador y líder del Centro Democrático, que asistió al acto de manera virtual.

La senadora señaló como prioridades de su campaña "la generación de ingresos dignos", la seguridad y la lucha contra la pobreza, junto con la protección del medioambiente.

Igualmente puso el acento en la juventud y en la educación, y expresó su apoyo a los emprendedores y a las mujeres, especialmente a las madres cabeza de hogar, para quienes prometió crear un "sistema integral de cuidado".

El Centro Democrático recordó que Valencia tiene más de 12 años en el Senado, periodo durante el cual se ha destacado por su firme defensa de la institucionalidad, la seguridad democrática de Uribe, la libertad económica y los valores que han guiado históricamente al Centro Democrático.

La candidata presidencial también es nieta, por el lado materno, del filósofo y catedrático Mario Laserna, fundador de la Universidad de los Andes, la mejor universidad privada del país.

Valencia será la representante del Centro Democrático en las consultas interpartidistas que se realizarían en marzo de 2026 con el propósito de elegir una candidatura única de la derecha.

En una encuesta divulgada el pasado 1 de diciembre, la intención de voto la dominaba el senador de izquierdas Iván Cepeda, del Pacto Histórico, coalición del presidente colombiano Gustavo Petro, con 31,9 %.

En segundo lugar se situaba el abogado Abelardo de la Espriella, del movimiento de extrema derecha Defensores de la Patria, con el 18,2 %, y en tercero apareció el exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo, de centro, con el 8,5 %.

Valencia apenas registró un 1,1 % de la intención de voto de cara a las elecciones presidenciales cuya primera vuelta se celebrará el 31 de mayo de 2026, mientras que la segunda, si es necesaria, será el 21 de junio.