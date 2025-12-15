Seúl da por terminada "la era de los panfletos anti-Pionyang" tras una nueva ley policial

El portavoz del Ministerio de Unificación, Yoon Min-ho, dijo en una conferencia de prensa que después de la aprobación de la revisión de dos leyes para evitar estas actividades se puede concluir que la "era de las campañas de envío de panfletos al Norte ha llegado de facto a su fin".

La Asamblea Nacional, el Parlamento surcoreano, aprobó la noche del domingo una ley que amplía la autoridad legal de la policía para impedir el envío de los folletos al Norte, que suelen realizarse con globos por grupos de activistas que denuncian los abusos de derechos humanos por el hermético régimen.

Asimismo, el órgano aprobó a principios de mes la revisión de la Ley de Seguridad de la Aviación para impedir la realización de estas actividades con drones.

Según un comunicado de la cartera de Unificación, el Gobierno actual argumenta que las medidas responden a la necesidad de proteger la vida y la seguridad de los residentes en las zonas fronterizas, y de evitar escaladas militares, tras incidentes y represalias del Norte asociados a lanzamientos de panfletos, que han sido constantemente criticados por Pionyang.

La ley supone otro esfuerzo de acercamiento del Ejecutivo de Lee, junto con la desactivación de altavoces y emisiones propagandísticas de radio y televisión dirigidas a Corea del Norte.

El opositor Partido del Poder Popular (PPP) ha criticado duramente al oficialismo por aprovechar su mayoría parlamentaria y aprobar una legislación que, dice, supone el resurgimiento de la ley contra el envío de folletos anti-Pionyang que el Tribunal Constitucional derogó en 2023.

La controversia por el envío de panfletos no se limita a los grupos de activistas. El destituido expresidente Yoon Suk-yeol actualmente enfrenta un juicio por insurrección por su fallido intento de imponer la ley marcial el año pasado, el cual incluye cargos por presuntamente autorizar el envío de aviones no tripulados para lanzar estos folletos sobre Pionyang.

La acusación de la fiscalía coincide con la denuncia formal presentada por Corea del Norte ante la ONU el pasado febrero.

Lee dijo a EFE, a principios de diciembre durante una rueda de prensa que Seúl "quizás" debería ofrecer una disculpa oficial a Pionyang por las tensiones generadas por el presunto envío de panfletos de la Administración anterior.