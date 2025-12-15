Suben a 37 los fallecidos por las lluvias torrenciales en el suroeste de Marruecos

Las mismas fuentes indicaron que las lluvias tormentosas excepcionales, registradas en un corto período de tiempo (una hora), provocaron además al menos 14 heridos que reciben atención médica en el Hospital Mohammed V de Safi, dos de ellos permanecen en cuidados intensivos.

La nota añade que los servicios de Protección Civil continúan las operaciones de rastreo sobre el terreno, búsqueda, rescate y prestación de asistencia a la población afectada por las inundaciones, que provocaron la suspensión de las clases este lunes en la provincia.

Asimismo, subraya la necesidad de "elevar el nivel de vigilancia y adoptar el máximo grado de precaución y prudencia", ante las fuertes variaciones climáticas que conoce el país.

Imágenes difundidas este domingo por medios digitales locales y a través de las redes sociales muestran calles en Safi transformadas en ríos, comercios anegados y vehículos arrastrados por las aguas.

La Dirección General marroquí de Meteorología emitió varias alertas de nivel naranja por nevadas y lluvias intensas acompañadas de tormentas en varias provincias del país entre el domingo y el miércoles próximo.

Están previstas precipitaciones superiores a 60 milímetros, acompañadas de fuerte viento, en varias provincias del país, y nevadas, con acumulaciones de hasta 60 centímetros, en zonas montañosas.