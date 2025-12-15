Sudán ofrece a Sudán del Sur apoyo técnico para operar y mantener instalaciones petroleras

Una delegación sursudanesa visitó Port Sudan, en el este de Sudán, donde se reunió con el ministro de Energía sudanés, Al Mutasim Ibrahim, en el marco del acuerdo entre el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), Jartum y Yuba para la gestión del yacimiento petrolífero de Heglig, en la frontera compartida, indicó el departamento en un comunicado.

El acuerdo llegó después de que las autoridades sudanesas ordenaron el cierre del campo de Heglig, el principal del país y estratégico para el procesamiento del crudo de Sudán del Sur, debido a violentos enfrentamientos entre el Ejército regular y los paramilitares.

Ibrahim afirmó durante su encuentro con la delegación de altos cargos sursudaneses que Sudán y Sudán del Sur "comparten vínculos históricos e intereses comunes en varios sectores, en particular el petrolero", señaló la nota.

Asimismo, destacó que la delegación visitó "las terminales de exportación de petróleo de Bashayer (1 y 2) en Port Sudan", y se reunieron con Petroline Crude Oil Company (PETCO) y Bashayer Pipeline Company (BAPCO), empresas que transportan petróleo sursudanés por oleoductos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Entre los temas que discutieron, fue "optimizar las operaciones de exportación de crudo, mantenerlas y fomentar la cooperación entre ambos países en este sector vital, de suma importancia para ambas naciones".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ibrahim ofreció "la disponibilidad técnica de su ministerio para operar y mantener las instalaciones petroleras en mutuo beneficio" y trabajar "para el buen funcionamiento de las operaciones petroleras".

"Sudán y Sudán del Sur son como una sola familia que gestiona un sector compartido de gran importancia económica para ambos países", insistió el ministerio.

El pasado jueves, el Ejército sursudanés asumió la seguridad del yacimiento petrolífero de Heglig tras el acuerdo a tres y desplegó sus fuerzas para "garantizar la estabilidad en esta delicada región", según el ministro de Información sursudanés, Ateny Wek Ateny.

La seguridad de instalaciones como la de Heglig resulta clave para la economía sursudanesa, dependiente en gran medida de las exportaciones de petróleo que transitan por territorio sudanés hacia los puertos del mar Rojo.

La región de Heglig lleva siendo un importante punto de conflicto entre Jartum y Yuba desde la independencia de Sudán del Sur en 2011 y fue tomada brevemente por las fuerzas sursudanesas en el año 2012, antes de ser obligadas a retirarse por la presión internacional y regional.