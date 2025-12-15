Tailandia convoca elecciones generales anticipadas el próximo 8 de febrero

Alrededor de 50 millones de votantes acudirán a las urnas en Tailandia para elegir a 500 parlamentarios, entre ellos 400 diputados de circunscripción y 100 miembros de listas de partidos, tal y como dicta la Constitución.

La Comisión Electoral informó de que la inscripción de candidatos a diputados de circunscripción estará abierta entre el 27 y el 31 de diciembre, mientras las formaciones políticas deberán nominar a sus candidatos a escaños de lista de partido -asignados proporcionalmente a la votación nacional que reciban- entre los días 28 y 31 del mismo mes.

La convocatoria de elecciones anticipadas se produce cuando el Ejército de Tailandia se enfrenta con el de Camboya en varios puntos de la divisoria que comparten ambos países, de unos 820 kilómetros y cartografiada por Francia en 1907, cuando Camboya era parte de la Indochina francesa.

El enfrentamiento ha causado al menos 41 muertos y centenares de heridos. Las fuerzas tailandesas aseguran haber provocadp centenares de bajas en el lado camboyano, algo que Nom Pen, que únicamente informa de muertes de civiles, desmintió hace días.

Las últimas elecciones generales tuvieron lugar en mayo de 2023 y, desde entonces, Tailandia ha tenido cinco primeros ministros, incluidos dos de forma interina durante días.

El actual, Anutin, líder del conservador Bhumjaithai, asumió el poder en septiembre, sustituyendo a Paetongtarn Shinawatra -hija del exdirigente Thaksin-, apartada por supuestas críticas al Ejército tras otro episodio de conflicto con Camboya en julio que dejó alrededor de medio centenar de fallecidos.

Las elecciones de 2026, que siguiendo la periodicidad habitual de cuatro años deberían haberse celebrado en 2027, tendrán lugar en medio del habitual pulso entre las fuerzas más conservadoras y las reformistas de la escena política tailandesa, muy influenciada aún por el Ejército y la monarquía.

Las votaciones de hace tres años las ganó el partido reformista Avanzar, que entonces no pudo gobernar por el veto del Senado y fue disuelto por el Constitucional, y su heredero, el Partido del Pueblo (PP), avaló el Gobierno de Anutin con la condición de que celebrase elecciones anticipadas.

Tailandia, segunda mayor economía del Sudeste Asiático, atraviesa un momento de debilidad económica, mientras intenta, con dificultades, reavivar el turismo, clave para la nación, que se erige como una de las principales potencias del mundo en este sector, debilitado por la pandemia de covid-19.