Trifulca en el Congreso de Ciudad de México por la supresión de organismo de transparencia

Según se ve en varios videos publicados en redes sociales, la riña entre varias diputadas, que se negaban a bajarse de la tribuna, se produjo entre empujones y tirones de cabello incluidos.

El motivo de la disputa fue que algunas diputadas del conservador Partido de Acción Nacional (PAN) tomaron el estrado parlamentario y se negaron a bajar de él como protesta por el fin de InfoCDMX.

La diputada Daniela Álvarez (PAN) justificó el boicot a la sesión plenaria en la postura de Morena y afirmó que "no se iban a bajar" de ahí hasta que el partido oficialista, con mayoría en el Congreso capitalino, no cambiara de posición.

Este gesto que fue correspondido por representantes Morena, quienes imitaron a las diputadas de la oposición para tratar de expulsarlas de la tribuna.

En la disputa entre parlamentarias de ambos partidos se produjeron golpes, manotazos, empujones e incluso tirones de cabello.

Como resultado de esta pelea, la sesión tuvo que suspenderse y trasladarse a una sede alternativa para concluir con el debate, informaron medios locales.

El organismo en el foco de la disputa está dedicado a facilitar información pública del Gobierno de la capital mexicana.