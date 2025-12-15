Turquía afirma haber derribado un dron fuera de control que llegaba desde el mar Negro

"Se detectó sobre el mar negro un objeto volante que se acercaba a nuestro espacio aéreo y se hizo un seguimiento de rutina. Se dio alerta a la OTAN y a nuestros cazas F-16", señala un comunicado del Ministerio, difundido en la red X.

"Se determinó que el objeto era un dron que aparentemente estaba fuera de control. Para evitar cualquier perjuicio se derribó en una zona segura no habitada", informa este comunicado, sin especificar la zona, ni si fue sobre mar o tierra.

La nota no da ninguna información sobre la posible procedencia de esa aeronave.

El pasado septiembre un dron naval de fabricación ucraniana llegó a las costas turcas y en las últimas semanas varios buques en el mar Negro sufrieron ataques supuestamente también con drones navales.

Turquía ha protestado contra los ataques a buques de la marina mercante en el contexto de la guerra en Ucrania, insistiendo en que no se debe poner en peligro el tránsito marítimo en la zona.