Tusk busca en Berlín garantías para su país y flanco oriental en toda propuesta de paz

"Ante todo, hoy preguntaré con mucha precisión cómo las perspectivas de paz o de alto el fuego en Ucrania podrían vincularse a una mayor, menor o igual presencia de estadounidenses (en Polonia), y sobre lo relativo a garantías 'materiales y físicas', no sólo para Ucrania, sino principalmente para Polonia y otros estados de la frontera oriental de la Unión Europea y la OTAN.Tengo curiosidad por la respuesta", dijo Tusk en declaraciones previas a su viaje a Berlín.

Agregó que para él, "lo más importante es garantizar, y en este caso la tarea se ha cumplido al 100%, que ninguna disposición, ni siquiera en futuras propuestas, debilite la seguridad de Polonia".

"Eso es absolutamente fundamental para mí", señaló Tusk al referirse a un documento de trabajo que, agregó, "está preparado", aunque se mantendrá en reserva hasta la reunión de la noche y del que dijo que "contiene lo que más nos importa".

Al mismo tiempo, aseguró haber recibido "constantemente señales" desde Washington de que Estados Unidos no tiene intención de reducir las garantías de seguridad para Polonia y de que "el compromiso estadounidense de seguridad para el flanco oriental de la OTAN sigue siendo firme".

Añadió que Polonia es considerado por Washington como "su principal aliado en la región".

Tusk citó una conversación reciente con el embajador de Estados Unidos en Polonia, quien confirmó que, desde la perspectiva de Washington, Polonia es "el socio más importante de Europa ahora mismo, y el más fiable, a pesar de las divisiones políticas" internas.

El primer ministro recalcó que, para la seguridad de Polonia y Europa, así como para la independencia de Ucrania, la cooperación euro-estadounidense es "absolutamente crucial" y su gobierno busca mantenerla "por todos los medios disponibles".

El propósito de su viaje a Berlín, agregó. es "reunirse con un grupo de líderes europeos, junto con representantes ucranianos y una delegación estadounidense, para adoptar una plataforma específica que sirva como base para un alto el fuego y una paz futura".

La reunión de diez líderes europeos con Zelenski, a la que se sumarán la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente del Consejo Europeo, António Costa; y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, suceden a la segunda ronda de conversaciones, tras un primer encuentro el domingo, del presidente ucraniano con los enviados del jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, su yerno, Jared Kushner, y su representante especial para misiones de paz, Steve Witkoff.