Ucrania ataca por tercera vez en una semana la infraestructura petrolera rusa en el Caspio

“Esta vez ha sido golpeada una plataforma en el yacimiento de petróleo y gas condensado de Korchaguín”, dijo la fuente consultada por Interfax, que agregó que el bombardeo ha interrumpido la producción.

El SBU ya atacó con drones el yacimiento de Filanovski, también en el mar Caspio, y en el de Korchaguín el 11 y el 12 de diciembre, respectivamente.

Ucrania ataca con frecuencia objetivos de la industria energética rusa para socavar las exportaciones de hidrocarburos y minar el suministro de combustibles al Ejército del enemigo.

El mar Caspio había estado hasta hace poco a salvo de los ataques ucranianos.

