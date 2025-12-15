UE condena las acciones de Pekín contra pesqueros filipinos en el mar de China Meridional

“La UE condena las recientes acciones peligrosas de la Guardia Costera china -el despliegue de cañones de agua y el corte de amarras- en el mar de la China Meridional contra buques pesqueros filipinos”, indicó en un comunicado una portavoz de la alta representante comunitaria para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Kaja Kallas.

“Estas acciones amenazaron la seguridad de la vida en el mar, causaron lesiones a civiles y socavaron el ejercicio legítimo de los derechos marítimos”, aseguró.

La UE recordó que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el marco jurídico que rige todas las actividades en los océanos y los mares, “debe respetarse y cumplirse en todo momento”.

Asimismo, hizo hincapié en que el laudo arbitral de 2016 en ese sentido “es definitivo y jurídicamente vinculante para las partes interesadas”.

Además, la UE instó a que se reduzcan las tensiones y confió en que China “actúe con moderación, se abstenga de recurrir a la fuerza o la coacción y resuelva las controversias de forma pacífica, respetando plenamente el Derecho internacional”.

Manila y Pekín mantienen disputas soberanistas en el mar de China Meridional, por el que circula alrededor del 30 % del comercio global y que alberga el 12 % de los caladeros mundiales, además de tener potenciales yacimientos de petróleo y gas.

A pesar de la sentencia de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya de 2016, que favoreció a Filipinas en su lucha por la soberanía sobre algunas de las islas y arrecifes en disputa, Pekín continúa reclamando la soberanía de una extensa área.

Desde la llegada de Ferdinand Marcos Jr. al poder en 2022, Filipinas se ha mostrado más firme en la defensa de su territorio, frente a las reivindicaciones de la práctica totalidad del mar por China, aireando sus quejas sobre los frecuentes choques entre buques de ambos países.