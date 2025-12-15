Ultraderechista, socialista y sindicalista formalizan candidaturas para presidir Portugal

Los aspirantes acudieron este lunes al Tribunal Constitucional con la documentación necesaria para certificar su identidad y demostrar que cumplen con los requisitos legales, como la presentación de al menos 7.500 firmas de apoyo.

El primero en llegar a la sede de la corte, en Lisboa, fue Ventura, poco después de las 11.00 hora local (misma hora GMT), en un coche y acompañado por miembros de su partido.

A su salida, afirmó en declaraciones a periodistas que ha entregado "más de 14.200 firmas" y que con su candidatura busca defender la estabilidad, "pero no a cualquier precio".

Aprovechó para defender la necesidad de que el Tribunal Constitucional, que tiene hasta hoy como límite para pronunciarse sobre la nueva Ley de Nacionalidad aprobada por el Parlamento tras un acuerdo entre Chega y el Gobierno, dé luz verde a la legislación.

"Pido al Tribunal y a las instituciones públicas también que tengan en cuenta ese consenso nacional al que se llegó en un país que tuvo elecciones legislativas hace muy poco tiempo y donde hubo una mayoría clarísima del partido que tiene hoy el Gobierno y Chega. Es una mayoría de más del 50 % de la población", consideró Ventura.

Minutos después, Seguro apareció en la corte, también en coche, acompañado de su equipo y con varias cajas donde estaban las rúbricas que lo respaldan.

Seguro, que es el candidato que cuenta con más posibilidades en el espectro de izquierda en estas elecciones, precisó que ha aportado 10.000 firmas de apoyo a su candidatura, que estará basada, aseguró, en encontrar consensos.

"Esta candidatura está dirigida a todos los demócratas, a todos los progresistas, a todos los humanistas", recalcó, antes de alertar de que Portugal tiene "tantos problemas y desafíos" que es necesaria la cooperación entre todos.

Mientras salía de las instalaciones de Constitucional se acercó a saludar al candidato André Pestana, rostro visible de uno de los principales sindicatos de profesores de Portugal y que formalizó su candidatura a continuación.

Pestana, que llegó a pie acompañado de una veintena de personas y que ha presentado cerca de 8.000 rúbricas, criticó en declaraciones a la prensa la falta de visibilidad en los medios de comunicación de candidaturas como la suya, que no han recibido el respaldo explícito de partidos políticos.

También defendió la importancia de subir los salarios, reducir los beneficios económicos de las fuerzas políticas dominantes en el Parlamento y proteger el medioambiente.

Estos tres presidenciables se suman al almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo, exjefe del Estado Mayor de la Armada de Portugal, que formalizó su propuesta el 10 de diciembre, el mismo día que lo hizo la excoordinadora del Bloco de Esquerda Catarina Martins.

Junto a Gouveia e Melo, los sondeos dan como favoritos a Ventura y al exministro y comentarista político Luís Marques Mendes, que ha sido apoyado por el conservador Partido Social Demócrata (PSD), la formación que dirige actual primer ministro luso, Luís Montenegro, y que el propio Marques Mendes presidió en el pasado.