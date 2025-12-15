Un estudio cuestiona los proyectos de bajas emisiones de las empresas petroleras

Son las conclusiones de un estudio el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona (ICTA-UAB), en España, en colaboración con la Universidad de Sussex (Reino Unido) y basado en 48 casos de conflictos ambientales en todo el mundo.

El estudio, publicado en la revista Energy Research & Social Science, señala que la industria fósil se presenta cada vez más como parte de la solución a la emergencia climática pero que su "único objetivo es frenar la presión social, legal y política" que reclama un abandono rápido de los combustibles fósiles.

Según los autores, esta estrategia permite a las compañías seguir expandiendo y conectando sus gasoductos, refinerías y centrales térmicas con nuevas infraestructuras de hidrógeno, biocombustibles o captura de carbono​ para justificar​ ​la​ continuidad ​de infraestructuras fósiles ​durante décadas.

Ponen como ejemplo el gasoducto H2Med, que se quiere construir entre Barcelona y Marsella (Francia) para transportar hidrógeno, pero que los autores del estudio advierten de que podría ser utilizado para transportar gas fósil.

Según el investigador del ICTA-UAB Marcel Llavero Pasquina, estas tecnologías no permiten mitigar el cambio climático si las empresas no sustituyen y ponen fin a la extracción de petróleo, gas y carbón.

"La verdadera contribución climática de estas empresas debe medirse por los combustibles fósiles que dejan sin explotar, no por los proyectos que presentan como verdes", señaló.

Según el estudio, muchos proyectos ​verdes promovidos por las grandes compañías de petróleo y gas (incluyendo hidrógeno, biocombustibles, captura de carbono y ​créditos de carbono)​ funcionan como "falsas soluciones" que no solo no reducen de forma efectiva las emisiones, sino que "prolongan la vida útil de las infraestructuras fósiles, fomentan las injusticias ambientales y refuerzan el poder político y económico de la industria responsable de la crisis climática".

Los autores del estudio remarcan que las tecnologías impulsadas por las empresas fósiles tampoco han demostrado capacidad para capturar o reducir dióxido de carbono a la escala necesaria.

La investigación también señala que muchas de estas falsas soluciones fortalecen alianzas entre la industria fósil y sectores altamente contaminantes, como la aviación, la agroindustria o la minería, creando nuevos vínculos de dependencia económica que consolidan aún más ​el poder socioeconómico de la industria fósil​.

"Esta narrativa de que las empresas de combustibles fósiles son 'parte de la solución' resulta fundamental para preservar su legitimidad y evitar transformaciones profundas que cuestionen su poder y su modelo extractivo", afirmó Llavero Pasquina.