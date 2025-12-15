Un millar de vecinos protesta en Rusia por una iglesia en honor a combatientes en Ucrania

"No estamos en contra de la fe, estamos a favor de la ley, estamos en contra de la arbitrariedad. Decíais que el templo debe unir y no dividir. Ayúdenos a preservar nuestro paseo, por nuestros niños y nietos", leyó un portavoz en su comunicado difundido a través de redes sociales.

Los vecinos se manifestaron el domingo porque, según afirman, quieren preservar el espacio verde de su barrio.

El año pasado los residentes recolectaron más de tres mil firmas contra la construcción y se las entregaron al gobernador de Krasnodar, según el portal independiente Meduza.

"Las autoridades no nos oyen, por lo que nos vemos obligados a gritar: ¡Yubiléiniy está en contra de las obras!", se quejó el portavoz en su comunicado.

Los ciudadanos defienden que las autoridades locales les prometieron un plan de ampliación de las zonas verdes que finalmente modificaron para construir la iglesia.

Por otro lado, algunos vecinos argumentaron que la zona donde se quiere construir el templo es de difícil de acceso.

"¿De verdad se considera respeto a la memoria de los héroes ocultar su iglesia en un lugar remoto donde ni siquiera sus familiares pueden visitarla?", se quejó un residente por la dificultad de acceder en coche a la zona y a quien cita el medio 93.ru.

Algunos representantes de la Iglesia ortodoxa rusa acusaron a los ciudadanos a manifestarse en contra de Dios y de organizar un "aquelarre".

Mientras tanto, los que están de acuerdo con la construcción de la iglesia organizaron una contraprotesta el domingo, que finalmente cancelaron una hora antes, debido a que "medios de comunicación extranjeros y organizaciones indeseables" querían acudir para presentar la situación como un enfrentamiento entre la población, aseguró el diputado local Serguéi Klímov.

"Nuestros héroes en el frente tampoco entienden por qué esta escoria traidora opera desde la retaguardia y socava la estabilidad del país", declaró Klímov a medios rusos.

Los residentes de Yubiléiniy declararon que tienen previsto continuar con sus protestas.

El proyecto de construir una iglesia en el solar inició ya en 2021 y el barrio ya cuenta con otra iglesia, poco visitada por los vecinos, señalan los mismos medios.