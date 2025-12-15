Una misión de EE.UU. llega a Bolivia para identificar espacios de inversión y cooperación

La comisión busca "conectar" a los exportadores estadounidenses con los sectores bolivianos, "desde energía e infraestructura hasta agricultura y telecomunicaciones", indicó el representante del Banco de Exportación e Importación (EXIM, en inglés), Mark Teubl, citado en un comunicado de prensa de la Embajada de EE.UU. en La Paz.

Teubl consideró que la Administración de Paz "abre una oportunidad única para profundizar los lazos económicos entre Estados Unidos y Bolivia".

La delegación incluye también a representantes de distintas agencias estadounidenses de financiación y desarrollo consideradas "clave", como la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC), la Agencia de Comercio y Desarrollo (USTDA), el Departamento de Comercio, el Departamento de Estado y el EXIM.

Inicialmente, la misión tiene previstas reuniones con representantes de empresarios privados en Santa Cruz, la región más poblada y el motor económico del país, para "conocer de primera mano las dinámicas del mercado y crear vínculos para impulsar la inversión", explica la nota.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

También está previsto que la comisión se traslade a La Paz, sede del Ejecutivo y Legislativo de Bolivia, para sostener reuniones con miembros del área económica del Gobierno, además del sector privado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este acercamiento se produce después de que la semana pasada se reunieran en Washington el director ejecutivo de la DFC, Ben Black, y el ministro boliviano de Economía, José Gabriel Espinoza.

Por su parte, la directora regional de Inversiones de la DFC, Ella DeBlois, destacó que, al movilizar capital privado, su entidad puede "contribuir al apoyo de proyectos estratégicos que impulsen objetivos compartidos entre Estados Unidos y Bolivia".

"El propósito central de la misión es realizar un diagnóstico sobre la situación comercial del país e identificar áreas con potencial de inversión, cooperación bilateral e iniciativas conjuntas", destaca la nota de la Embajada estadounidense.

Desde su llegada al Gobierno, a principios de noviembre, Paz se mostró cercano a EE.UU., país con el que tiene previsto restituir relaciones bilaterales a nivel de embajadores, suspendidas desde 2008.

Ese año, el entonces Gobierno de Evo Morales (2006-2019) expulsó al embajador estadounidense Philip Goldberg, a quien acusó de una supuesta conspiración contra su Gobierno, algo que la Casa Blanca negó.

Recientemente, Bolivia levantó el requisito de la visa para ciudadanos estadounidenses y de otros países que quieran visitar el país suramericano.

El Gobierno de Paz también ha anunciado su intención de permitir el retorno de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), entidad que también fue expulsada en 2008 por Morales.