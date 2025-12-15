Universidad hondureña pide una transición de Gobierno "ordenada" y no promover violencia

En un comunicado, la principal universidad pública del país le solicitó a la presidenta hondureña, Xiomara Castro, instruir a los funcionarios y servidores públicos a adoptar "acciones claras, responsables y documentadas" que permitan una "transición de gobierno ordenada, transparente y respetuosa del interés general".

La institución reconoció los esfuerzos del Ejecutivo por atender la "deuda social histórica" y fortalecer sectores estratégicos, pero advirtió que el país enfrenta "limitaciones económicas, sociales y políticas profundas", por lo que requiere "hoy más que nunca, decisiones responsables, prudentes y visionarias".

Advirtió sobre la necesidad de evitar decisiones administrativas, financieras o contractuales que comprometan indebidamente las finanzas públicas o bienes del Estado, en un contexto en el que el próximo gobierno aún no ha sido conformado.

La Unah también hizo un llamado "firme y categórico" a los partidos para que se abstengan de emitir disposiciones de carácter gubernamental o instruir a servidores públicos a "actuar en función de intereses partidarios", así como a no "obstaculizar la continuidad institucional de la administración pública".

También exhortó a los tres consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) a cumplir con la Constitución, acelerar su trabajo técnico y jurídico, disipar incertidumbres y emitir la declaratoria oficial de los resultados de las elecciones generales, cuyo plazo límite es el próximo día 30.

Con el 99,80 % de las actas procesadas del escrutinio preliminar, el candidato Nasry 'Tito' Asfura, del conservador Partido Nacional y respaldado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lidera el conteo con el 40,54 % de los votos, seguido de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 39,19 %, con una diferencia de 43.184 sufragios. La candidata de Libre, Rixi Moncada, se mantiene en el tercer lugar con el 19,29 %.

Pequeños grupos de militantes del Partido Libre protagonizaron este lunes protestas en las calles, quemando neumáticos y lanzando piedras, luego del llamado a movilización efectuado el sábado por Zelaya, esposo y principal asesor de la presidenta Castro.

La máxima casa de estudios subrayó que la función pública pertenece al Estado y al pueblo, no a los partidos, y pidió al próximo presidente designar funcionarios por capacidad, ética y experiencia, evitando que los cargos se conciban como "botín político" o den lugar a "despidos, venganzas o persecuciones".

También exhortó a los actores políticos y candidatos a promover "la sensatez y la no violencia" entre sus seguidores, destacando que la voluntad soberana del pueblo debe "ser respetada, evitando deslegitimar un proceso democrático que ha tenido altos costos históricos para el país y que no debe ser fuente de nuevas confrontaciones".