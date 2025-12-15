Uruguay y ONU lucharán contra la pobreza infantil tras firmar un convenio de cooperación

La firma se llevó a cabo este lunes durante una ceremonia en la Torre Ejecutiva de Montevideo, encabezada por el secretario de la Presidencia uruguaya, Alejandro Sánchez, y el coordinador residente de Naciones Unidas en el país sudamericano, Pablo Ruiz Hiebra.

"Estamos muy contentos de poder firmar este acuerdo de cooperación con ONU, que va a permitir en el futuro -como es tradición en Uruguay- que todas las agencias de Naciones Unidas contribuyan a los objetivos que están planteados por el Gobierno Nacional", dijo Sánchez a la prensa.

En ese sentido, apuntó que esos son "trabajar fuertemente" en resolver los problemas de pobreza infantil; en la convivencia y la seguridad como ejes centrales para una vida más digna; y en la generación de un país "más desarrollado" con tecnología e innovación en una perspectiva de largo plazo.

Añadió que la aprobación de la Ley de Presupuesto para el quinquenio y el acuerdo de cooperación con Naciones Unidas permitirán "tener muchos elementos técnicos importantes" para la consecución de un conjunto de políticas públicas que den resultado.

"Es lo que pide la ciudadanía. Tener resultados y medirlos", enfatizó Sánchez.

Por su parte, Ruiz Hiebra se mostró muy feliz por poder firmar con el Gobierno de Uruguay y dijo que haberlo hecho es un paso muy importante: "Es un tiempo de celebración pero también de muchos retos para poder lograr algunos de esos objetivos que el país se había propuesto y que nosotros queremos acompañar", dijo.

Consultado por los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030, dijo que la pandemia y los conflictos armados llevaron a que el avance fuera menor del esperado tanto a nivel regional como global.

"Uruguay está comparativamente un poco mejor, pero todavía tiene retos como el de la pobreza infantil que en este quinquenio va a haber que dar un salto importante para poder acercarse por lo menos a la meta que está planteada", concluyó.