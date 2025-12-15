Venezuela extingue "de manera inmediata" tratos para suministro de gas a Trinidad y Tobago

En un comunicado difundido en Telegram por la vicepresidenta Ejecutiva y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, se señaló al Gobierno de Trinidad y Tobago de tener "participación" en lo que catalogó como "robo del petróleo venezolano", tras la incautación, el pasado 10 de diciembre, de un buque que navegaba con falsa bandera y que transportaba crudo del país suramericano.

"Este acto de piratería constituye una grave violación del derecho internacional y una franca transgresión a los principios de libre navegación y de comercio", afirmó.

En este sentido, Venezuela acusó a la primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar de revelar "una agenda hostil" en contra del país suramericano y la señaló de convertir su territorio en "portaaviones estadounidense para agredir a Venezuela", lo que describió como "vasallaje".

La nota recordó, además, que el presidente Nicolás Maduro había denunciado, el pasado 27 de octubre, el Acuerdo Marco de Cooperación Energética entre ambos países, "ante la escalada de hostilidades y graves agresiones".

El pasado martes, Estados Unidos interceptó el buque petrolero Skipper, que navegaba con falsa bandera frente a las costas de Venezuela, en una operación conjunta del Departamento de Guerra con la Guardia Costera estadounidense.

El buque fue incautado por orden de un juez del país norteamericano debido a sus vínculos previos con el contrabando de petróleo iraní, sancionado por Washington, pero en esta ocasión transportaba 1,9 millones de barriles de crudo de la estatal Pdvsa, según dijo el Gobierno venezolano, que no precisó el país de destino.

El Gobierno de Venezuela calificó el decomiso como un "robo descarado".

Persad-Bissessar asumió el poder el pasado mayo, cuando manifestó su disposición a no profundizar las relaciones energéticas con Venezuela.

La primera ministra fue declarada persona 'no grata' en octubre por la Asamblea Nacional (Parlamento) venezolana, por lo que considera como una "postura guerrerista" al permitir que Estados Unidos desarrolle ejercicios militares en la isla.

El pasado septiembre, Estados Unidos y Trinidad y Tobago reafirmaron medidas conjuntas para garantizar que el gas natural que se produce en el Caribe "no beneficie significativamente" al Gobierno de Venezuela.

Esto ocurre en medio del despliegue aeronaval que acumula el país norteamericano en el Caribe desde agosto y que, afirma, tiene como objetivo combatir el narcotráfico, pero que Caracas considera un intento de propiciar un cambio de régimen.

El Ministerio de Asuntos Extranjeros trinitense ha afirmado que la presencia estadounidense tiene como objetivo combatir el crimen transnacional y negó que los ejercicios militares tuvieran el propósito de provocar hostilidades contra Venezuela.