Vicepresidente y ministros de Rusia visitarán Venezuela en 2026, según Maduro

"Nos planteamos metas bien elevadas en todas las áreas de trabajo para que el 2026 siga siendo un año de crecimiento y desarrollo en las relaciones estratégicas", indicó durante su programa semanal 'Con Maduro +', transmitido por la estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Asimismo, reiteró que el pasado jueves sostuvo una conversación con su homólogo y aliado ruso, Vladimir Putin, en la que estuvieron, dijo, "solidificando los lazos integrales de cooperación".

El Ejecutivo venezolano informó la semana pasada en un comunicado que los dos presidentes reafirmaron el carácter "estratégico, sólido y ascendente" de sus relaciones.

Según el texto, Putin expresó de manera "firme y categórica su apoyo y respaldo" a Maduro en "los esfuerzos nacionales para consolidar la paz, la estabilidad política, el desarrollo económico y la protección social" de Venezuela.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Esta conversación se dio en medio de las crecientes tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, debido al despliegue aeronaval que concentra desde agosto pasado el país norteamericano en el sur del Caribe y que, afirma, busca combatir el narcotráfico.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Caracas, por su parte, interpreta este despliegue como una "amenaza" y un intento de propiciar un cambio de régimen.