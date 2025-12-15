Wall Street abre en verde y el Dow Jones sube un 0,25 %

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el selectivo S&P 500 ganaba un 0,25 %, hasta 6.844 unidades, y el tecnológico Nasdaq también aumentaba un 0,21 %, hasta 23.242 enteros.
Los tres índices principales abrieron en positivo siguiendo los buenos resultados de la reunión de la Fed de la semana pasada, que cumplió las expectativas y anunció un nuevo recorte de tipos, dejando el referencial en una horquilla entre el 3,5 % y el 3,75 %.
Los inversores prevén que durante la última semana completa de la bolsa de Nueva York en este 2025 se conozcan datos que apunten a inflación moderada y una actividad económica sólida, según CNBC.
Todo ello, mientras se mantiene la preocupación por una posible burbuja de la inteligencia artificial tras la caída en picado de Oracle la semana pasada, que sigue perdiendo un día más y hoy ha abierto con una bajada del 3,22 %.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
En otros mercados, los contratos futuros del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) para enero bajaban un 0,64 %, hasta 57,07 dólares el barril.