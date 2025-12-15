Washington y Asunción firman pacto para regular presencia de militares de EEUU en Paraguay

El acuerdo facilitará "el entrenamiento bilateral y multinacional, la asistencia humanitaria, la respuesta a desastres y otros intereses de seguridad compartidos", según un comunicado del Departamento de Estado sobre la reunión mantenida hoy entre Rubio y Lezcano.

"El problema más grave que tenemos en nuestro hemisferio son estas organizaciones terroristas transnacionales que, en muchos casos, no son terroristas por motivos ideológicos, sino que tienen una base financiera y económica, pero que, sin embargo, operan como organizaciones terroristas y amenazan la estabilidad y la seguridad de la región", dijo por su parte Rubio durante la firma del pacto, abierta a los medios.

Lezcano explicó por su parte que el acuerdo implica "la oportunidad para expresar claramente nuestro compromiso de luchar contra las organizaciones terrorista y las organizaciones criminales internacionales o transnacionales".

Rubio añadió que el pacto permitirá a ambos países "compartir inteligencia en tiempo real" y brindará "la oportunidad de "de colaborar con agilidad en respuestas humanitarias ante desastres naturales o cualquier otra situación".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Esto es un pacto sobre seguridad, pero también queremos extender y expandir nuestra cooperación en el frente económico", añadió el secretario de Estado, subrayó la intención de Washington de seguir ampliando lazos con el Gobierno de Santiago Peña.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el comunicado publicado desde Washington, los dos diplomáticos aseguraron además que el pacto fortalece "una asociación de larga duración" y la cooperación bilateral de cara a dotar a la región de "mayor estabilidad y prosperidad".

En el ámbito de la región, EE.UU. firmó también en 2023 un acuerdo SOFA con Ecuador.