Zelenski: EE.UU. se ha abierto a ofrecer garantías similares al artículo 5 de la OTAN

“Ahora hemos escuchado de la parte estadounidense que están dispuestos a otorgar garantías de seguridad equivalentes al artículo 5 del tratado de la OTAN y eso no está nada mal, pero por ahora es solo un primer paso”, declaró Zelenski en una rueda de prensa con el canciller alemán, Friedrich Merz, celebrada al término de su encuentro con los mediadores estadounidenses en Berlín.

Por el citado artículo 5, los Estados miembros de la OTAN se comprometen a considerar una agresión a cualquiera de ellos como un ataque a toda la Alianza.

Zelenski dijo también que la cuestión de quién verificará el cumplimiento de un eventual alto el fuego y cómo se castigará cualquier violación también forma parte de las garantías de seguridad que Ucrania pide definir en cualquier acuerdo de paz que pueda firmarse.

"Estas cuestiones deben aclararse, y hemos acordado que deben resolverse", remachó.

Zelenski admitió que "no parte de la base" de que las garantías de seguridad impliquen un ingreso de Ucrania a la OTAN.