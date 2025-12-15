Zelenski inicia con Stubb otra jornada de reuniones con EE.UU. y Europa

“Ahora mismo hay en el campo diplomático una gran cantidad de trabajo en marcha, y hemos hablado de los resultados. También hemos coordinado nuestras posiciones conjuntas antes de las reuniones de hoy con nuestros socios en Berlín y hemos acordado los próximos pasos”, escribió Zelenski en redes sociales.

El presidente ucraniano se reunió el domingo en Berlín junto al resto de la delegación ucraniana con los emisarios de la Casa Blanca para las negociaciones con ucranianos y rusos, Steve Witkoff y Jared Kushner.

Ambos equipos hablaron del plan de paz de 20 puntos para poner fin a la guerra que EE.UU. negocia de momento por separado con ucranianos y rusos.

Witkoff dijo en la red social X que estos contactos se habían saldado con progresos considerables, y anunció que se reanudarían en la mañana del lunes.

Por la tarde está previsto que los jefes de Estado y de Gobierno de los principales socios europeos de Kiev, entre ellos Stubb y el primer ministro polaco, Donald Tusk, se sumen a estos contactos.

Estos líderes europeos, que incluyen también a los jefes de las instituciones de la Unión Europea (UE) y de la OTAN, tratan de reforzar la posición de Kiev en las negociaciones que lidera Washington.

Una vez terminados los contactos de Berlín, Rusia tendrá que pronunciarse sobre el documento que hayan acordado los ucranianos y sus aliados europeos con EE.UU., cuyo presidente, Donald Trump aspira a que se firme un acuerdo de paz antes de que termine el año.