Zelenski mantiene una segunda reunión en Berlín con los emisarios de Trump

La Policía federal en Berlín, señaló en un mensaje de la red social X que "el jefe de Estado invitado y otros miembros de distintas delegaciones han llegado a la Cancillería Federal; las conversaciones están en marcha".

La reunión también fue confirmada por fuentes de la delegación ucraniana a medios como la radiotelevisión pública 'Susbline' y la agencia 'Ukrinform'.

Una primera reunión, de más de cinco horas, se produjo la víspera en la Cancillería alemana entre Zelenski y su equipo, formado entre otros por el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Rustem Umérov, y el jefe del Estado Mayor General, Andrí Gnátov.

Fue la primera en persona de Zelenski con los emisarios de Trump, con quienes no obstante ya había hablado por videoconferencia.

En las conversaciones de la víspera se analizaron "en profundidad" el plan de 20 puntos, las agendas económicas y otros asuntos, según indicó Witkoff en X.

"Se lograron progresos considerables", dijo, y confirmó que las delegaciones volverían a reunirse este lunes.

Previamente, por la mañana, Zelenski se reunió con el presidente finlandés, Alexander Stubb, quien ya llegó la víspera a la capital alemana, donde, según el diario germano 'Bild', mantuvo un encuentro en el hotel Adlon, junto a la Puerta de Brandeburgo, con los enviados del presidente estadounidense, al igual que de nuevo este lunes.

"Tuve una buena reunión con el presidente de Finlandia. En estos momentos se está trabajando mucho en la vía diplomática y hemos hablado de los resultados. También hemos coordinado nuestras posiciones conjuntas antes de las reuniones de hoy con nuestros socios en Berlín y hemos acordado los próximos pasos a seguir", escribió Zelenski en su cuenta de X.

La llegada anoche de Stubb, que mantiene excelentes relaciones con Trump, y su reunión con Witkoff y Kushner fue una sorpresa, porque sólo estaba previsto que estuviera en la cumbre de esta tarde con otros 10 jefes de Estado y de Gobierno europeos y los líderes de las instituciones comunitarias y de la OTAN.

Tras la reunión este lunes con los enviados estadounidenses, Zelenski será recibido por protocolo en el Palacio de Belelvue por el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, y, a continuación, por la presidenta de la Cámara Baja del Paramento alemán, Julia Klöckner.

Por la tarde participará con el canciller alemán, Friedrich Merz, en el 8º Foro Económico germano-ucraniano.

Es después de su intervención conjunta en este foro que los dos se reunirán de forma bilateral en la Cancillería, donde ambos líderes ofrecerán sobre las 16.15 GMT una rueda de prensa conjunta.

Posteriormente se sumarán otros líderes europeos a los dos: los primeros ministros británico, Keir Starmer; polaco, Donald Tusk; sueco, Ulf Kristersson; neerlandés, Dick Schoof; y noruego, Jonas Gahr Støre; las jefas de Gobierno de Italia, Giorgia Meloni; y Dinamarca, Mette Frederiksen; así como el presidente francés, Emmanuel Macron, además de Stubb, Merz y Zelenski.

También participarán en la cumbre la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen; el presidente del Consejo Europeo, António Costa; y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

La presencia de Zelenski y de otras trece delegaciones en Berlín ha obligado a extremas las medidas de seguridad, y a un amplio despliegue policial con un total de 3.600 agentes federales y de casi todos los estados federados alemanes, además de restricciones al tráfico en torno al distrito gubernamental.