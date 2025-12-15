Zelenski pide usar los activos rusos congelados para que Kiev pueda "resistir la agresión"

"Este dinero realmente debería emplearse para resistir a la agresión rusa", afirmó durante su intervención en el 8º Foro Económico germano-ucraniano en Berlín en el que participó también el canciller alemán, Friedrich Merz.

La medida que debaten los Veintisiete para usar los activos con el objetivo de financiar un préstamo a Ucrania "es inteligente y va a funcionar", aseguró Zelenski, que destacó que "es la vía para acercar el fin de la guerra, para convencer a Rusia de que sus objetivos no son alcanzables".

El llamamiento de Zelenski se produce a pocos días de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) en Bruselas el jueves, en la que Kiev y Alemania esperan alcanzar un acuerdo sobre el uso de los activos rusos congelados para apoyar financieramente a Ucrania.

El presidente ucraniano también aludió a la importancia de plantear proyectos industriales conjuntos que fortalezcan tanto a su país como a los Estados aliados, particularmente en el ámbito de la defensa, un campo en el que las empresas ucranianas están muy avanzadas y obtienen resultados prácticos en el campo de batalla, según dijo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

También recordó el impacto de los ataques rusos contra la infraestructura energética ucraniana, que según Zelenski su homólogo en el Kremlin, Vladímir Putin, "utiliza como argumento" cuando tienen lugar conversaciones para poner fin a la guerra.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Frente a estos golpes, la resiliencia que permite a Ucrania "levantarse de nuevo y contraatacar" constituye el argumento de Kiev en los procesos diplomáticos, señaló.

Con respecto a los contactos que su equipo mantiene desde el domingo en Berlín con una delegación estadounidense para avanzar hacia una propuesta para un alto el fuego en Ucrania, Zelenski dijo, como ya había adelantado uno de sus negociadores, que habían sido "productivos".

"Las conversaciones son siempre complejas, nunca son fáciles, pero han sido muy productivas. Pudimos hablar de muchos detalles", señaló y subrayó que es importante que un futuro acuerdo haga posible una "paz justa" con "condiciones dignas" para Ucrania.