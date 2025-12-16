Agroindustriales mexicanos proponen nuevo sistema para granos y piden "no cerrar" diálogo

En un comunicado, el CNA reconoció que los productores enfrentan “una situación compleja” y advirtió que fortalecer al sector es una decisión estratégica para proteger la seguridad alimentaria y mantener precios estables para los consumidores y el empleo rural, por lo que pidió a autoridades y campesinos la apertura al diálogo.

El organismo descartó que la salida esté en “el aislamiento comercial” o en “esquemas de compras gubernamentales con precios oficiales”, al considerar que estos mecanismos distorsionan el mercado y pueden elevar el costo de los alimentos.

En su lugar, llamó a impulsar apoyos que fortalezcan la productividad y otorguen certidumbre a productores, compradores y consumidores a través de una propuesta basada en tres ejes principales.

El primero es impulsar la agricultura por contrato, acompañada de “financiamiento competitivo, seguros y mecanismos de cobertura cambiaria”.

La idea es reducir riesgos y fijar desde la siembra condiciones de venta en precios, volúmenes y plazos, para mejorar la planeación y la estabilidad en el sector.

El segundo eje plantea “reconocer la diversidad del campo mexicano con instrumentos diferenciados para pequeños, medianos y grandes productores”.

También el CNA propuso esquemas “escalonados, progresivos y corresponsables”, con el fin de evitar políticas uniformes que no reflejen las distintas capacidades y realidades regionales.

El tercer eje propone “apoyos directos y focalizados a la comercialización, activados solo cuando el mercado no cubra costos de producción ni una rentabilidad mínima”.

Esto, según el CNA, permitiría garantizar un ingreso objetivo al productor sin sustituir al mercado de forma permanente.

El CNA además reafirmó la importancia de preservar y fortalecer el T-MEC, al señalar que “no es el origen” de los problemas de rentabilidad del sector de granos y que los retos responden a desventajas estructurales, asimetrías en subsidios y financiamiento, además de la volatilidad internacional y el cambio climático.

El organismo dijo valorar la disposición al diálogo del Gobierno de México y, en particular, de la presidenta Claudia Sheinbaum y del secretario de Agricultura, Julio Berdegué, y llamó a construir soluciones conjuntas entre autoridades, productores y actores de la cadena agroalimentaria.

“Creemos que este es el momento del diálogo, de abrir, no de cerrar; invitamos a nuestros amigos del movimiento a sentarnos juntos para encontrar las soluciones que tanto necesitamos, en las mesas de diálogo que el gobierno ha abierto”, señaló el CNA. EFE