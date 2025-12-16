Al menos 13 detenidos en Lisboa de una banda que robaba en casas disfrazados de policías

Los arrestados son sospechosos de integrar una asociación criminal, de robo, secuestro agravado, usurpación de funciones, posesión de armas prohibidas y de crímenes cometidos con armamento, informó la Policía Judicial (PJ) en un comunicado.

El grupo, que, según la PJ, actuaba de forma "estable, estructurada y profesionalizada" desde hace al menos un año, llevó a cabo varios robos violentos en zonas residenciales.

Para ello se hacían pasar por policías y empleaban armas de fuego cortas, chalecos con la inscripción 'Policía', pasamontañas e instrumentos para inmovilizar sus víctimas como bridas para cables.

Además, usaban órdenes de registro y de incautación falsas, que hacían pasar por resoluciones judiciales.

De esta manera, lograban acceder a las viviendas de sus víctimas, a las que seleccionaban por su capacidad económico-financiera.

La PJ señaló que, tras forzar su entrada en las casas con amenazas graves y agresiones físicas, sustraían bienes de valor elevado, como dinero en efectivo y joyas.

En esta operación, bautizada como 'Balaclava', han participado más de 200 efectivos de la PJ, que han cumplido 28 órdenes de registro domiciliario.

Los detenidos tendrán ahora que comparecer para un interrogatorio judicial para que se les apliquen medidas cautelares.