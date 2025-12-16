Anterior director del Louvre achaca al covid retraso en implantación del plan de seguridad

Así lo expresó en una comisión de Cultura del Senado francés que investiga el robo del museo más visitado del mundo, en el que un comando de cuatro personas, todas ellas detenidas, sustrajeron con un montacargas ocho joyas de un valor patrimonial incalculable, aún en paradero desconocido.

En su declaración, Martínez aseguró haber diseñado durante su mandato un "esquema general de seguridad" y un consiguiente "plan de acción" basados en dos auditorías -de 2017 y 2019-, que consideró que aún no se han implementado "por la pandemia del Covid".

El informe de 2019 ya identificó "con gran precisión" el riesgo que implicaba el balcón por el que finalmente accedieron los ladrones, el cual fue definido como "uno de los mayores puntos vulnerables del establecimiento", además de subrayar tanto la facilidad para acceder a él desde el suelo como la ausencia de cámaras en ese punto de la fachada.

Martínez estimó que su esquema general de seguridad era "suficiente" para suplir dichas carencias, tenía por objetivo "estar listo" para los Juegos Olímpicos de París de 2024, pero con el cambio de directiva, De Cars lo consideró poco ambicioso y tuvo que ser ampliamente revisado.

Pero dijo "no conservar ninguno" de estos documentos, que pudo recuperar del "disco duro" de un compañero, si bien arguyó que su plan general de seguridad se basó en las recomendaciones inicialmente planteadas por dichas auditorías.

Preguntado sobre por qué no se reemplazaron las ventanas de la Galería Apolo al constatar su vulnerabilidad, Martínez consideró que dicha cuestión es "una conversación a tener con un arquitecto", y señaló al equipo de trabajo de una de las exadministradoras generales adjunta del museo, Valérie Forey.

Martínez subrayó haber sustituido las vitrinas que contenían las joyas, las cuales fueron igualmente burladas pese a haber incluido una instalación "del mejor nivel".

El expresidente-director del Louvre defendió igualmente su gestión, bajo la cual consideró haber superado "riesgos de inundación, de atentado, y de robo", así como la llegada de la pandemia y grandes protestas como las de "los chalecos amarillos".

Martínez compareció en el Senado junto al antiguo director de servicios de atención al público y de vigilancia del museo del Louvre Denis Fousse, el antiguo administrador general del museo Maxence Langlois-Berthelot, y su antiguo director de patrimonio arquitectónico y jardines, Laurent Le Guédart.