Aqualia entra en Japón con un contrato para la planta potabilizadora de Toyohashi

Las instalaciones están situadas en la prefectura de Aichi, a 300 kilómetros al oeste de Tokio.

La planta de Toyohashi, en funcionamiento desde 1967, trata diariamente 80.000 m³ de agua para abastecer a las ciudades de Toyohashi, Toyokawa y Shinshiro, dando servicio al área de Higashi Mikawa.

Tras más de cinco décadas de servicio, las instalaciones requieren una modernización integral para mejorar la eficiencia y garantizar la resiliencia frente a la elevada actividad sísmica del país.

Con su entrada en Japón, Aqualia alcanza una presencia internacional que se extiende a 19 países.

El negocio internacional ya representa cerca de la mitad de los ingresos totales de la compañía, alcanzando los 731 millones de euros a cierre de 2024.