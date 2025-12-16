Aterriza en Irak el primer vuelo de una aerolínea europea después de 35 años de suspensión

El vuelo, operado por la compañía griega Aegean Airlines, supone "el regreso de Irak al panorama aéreo europeo" y marca "un momento crucial, una nueva fase de recuperación y de apertura en el sector del transporte aéreo iraquí", indicó el ministerio.

El regreso de las operaciones de Aegean fue posible después de que las autoridades iraquíes cumplieran con los requisitos operativos, técnicos y de seguridad de los aeropuertos, así como la modernización de la infraestructura de transporte aéreo civil "para cumplir con los estándares internacionales".

Según la nota, la aerolínea griega opera dos vuelos semanales desde Bagdad a Atenas y viceversa con un horario "regular", pero hay posibilidad de aumentar el número de viajes en el futuro "según la demanda y la ocupación".

"Los aeropuertos iraquíes se han convertido en un entorno operativo seguro y viable, capaz de integrarse en el sistema de aviación internacional, especialmente gracias a la extensa red de Aegean Airlines, que cubre 162 destinos globales, y a su moderna y avanzada flota", indicó el ministerio en la nota.

Asimismo, anunció que la aerolínea omaní Oman Air tiene previsto operar vuelos a Europa desde Bagdad, sin especificar fechas ni destinos, algo que el Gobierno iraquí espera que impacte positivamente en el turismo, los negocios y el intercambio económico del país árabe, cuyos ingresos dependen casi por completo del petróleo.

Las autoridades de Irak se están centrando en atraer más turismo e inversiones, en un momento en el que la situación de seguridad del país es relativamente estable tras décadas de conflicto marcadas por la invasión estadounidense, el conflicto sectario o la guerra contra el grupo terrorista Estado Islámico.