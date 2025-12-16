Autoridades panameñas incautan un cargamento de 625 paquetes de droga con destino a Europa

El alijo de estupefacientes estaba almacenado en 14 maletines dentro de un contenedor en tránsito internacional por Panamá "con rumbo a Bélgica y Lituania", señaló en sus redes sociales el Ministerio Público.

La información no precisa el tipo de droga incautada y el peso total, pero los paquetes de sustancia ilícita suelen pesar un kilo y la cocaína es la que más se trafica por los puertos de Panamá.

Unidades del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) de Panamá incautaron el domingo pasado más de tres toneladas de droga que permanecían ocultas en un contenedor ubicado en un muelle del Caribe panameño.

Panamá, un país de tránsito de la droga que se produce en Suramérica y que tiene como destino EE.UU. -el mayor consumidor de cocaína del mundo- y Europa, decomisó alrededor de 80 toneladas de sustancias ilícitas en 2024, de acuerdo con datos oficiales.

