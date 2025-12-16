Bolivia anuncia más erradicación y un nuevo estudio sobre el consumo legal de hoja de coca

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, hizo el anuncio en un encuentro con periodistas en La Paz, a propósito de la presentación ayer del 'Informe de Monitoreo de Cultivos de Coca 2024' en Bolivia elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, en inglés).

Según ese estudio, que fue financiado por la Unión Europea (UE), los cultivos de hoja de coca se incrementaron un 10 %, al pasar de 31.000 hectáreas en 2023 a 34.000 hectáreas en 2024.

"La erradicación vuelve a ocupar un sitial fundamental en la lucha contra el narcotráfico, recupera la misma prioridad estratégica que la interdicción, porque actúa sobre la causa, la sobreproducción excedentaria de coca", dijo Justiniano.

El viceministro sostuvo que el informe de la Unodc muestra que hay "una evidente sobreproducción de coca, hay un exceso sobre la demanda legal y hay brechas que alimentan al narcotráfico".

Según Justiniano, "el Gobierno anterior", el de Luis Arce (2020-2025), "ocultó, evitó hablar sobre los cultivos de coca, se centró solamente en el tema de la interdicción", algo que, según dijo, ocurrió desde 2008, es decir, desde la Administración de Evo Morales (2006-2019).

También aseguró que "esto hoy cambia" con el Gobierno de Paz, ya que en el informe de la Unodc de 2024 se incluyó datos como el "potencial de producción de cocaína", la hoja de coca "que no ingresa a mercados legales", la que sí lo hace pero "luego es desviada" a actividades ilícitas, o la expansión en zonas autorizadas y no autorizadas.

El informe de la Unodc refleja que el dato del potencial máximo de producción de cocaína en Bolivia se publicó "por última vez en junio de 2009", con un estimado de 113 toneladas métricas (TM) para 2008.

El estudio también indica que si toda hoja de coca reportada en 2024 "estuviera destinada a la elaboración ilícita de cocaína, el potencial de producción se estimaría en 394 TM" y si se excluye el volumen comercializado en los mercados autorizados, el potencial alcanzaría las 223 TM.

Justiniano señaló que el "problema de fondo" es que "Bolivia tiene más coca de la que se necesita para sus usos tradicionales".

"La coca se ha desbordado bajo un paraguas legal que le dio el anterior Gobierno, en contra de lo que había salido en un estudio de mercado y nos toca a nosotros realizar el siguiente trabajo", manifestó.

Por eso, anunció que se pidió apoyo a Naciones Unidas y la UE para hacer "un nuevo estudio de mercado" que defina "con claridad cuánto es lo que se necesita de consumo legal y, en función de eso, establecer los parámetros legales que deberíamos tener en Bolivia".

El estudio mencionado por el viceministro, difundido en 2013, indicó que el consumo lícito de la planta en Bolivia requiere de 14.705 hectáreas, pero Justiniano recordó que, pese a ello, en 2017 se decidió ampliar de 12.000 a 22.000 la superficie legal de estos cultivos.

Esa decisión fue tomada por el Gobierno de Morales, quien sigue siendo el máximo dirigente de uno de los principales sindicatos de cocaleros en el centro del país.

La hoja de coca en Bolivia está consagrada en la Constitución vigente desde 2009 por sus usos tradicionales, medicinales y culturales, pero una parte de la producción es desviada al narcotráfico para la fabricación de cocaína.