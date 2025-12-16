Bruselas dará "los pasos necesarios" en defensa de productores tras arancel chino al cerdo

"La Comisión dará todos los pasos necesarios para defender los derechos de los productores de la UE", indicó a EFE un portavoz del Ejecutivo comunitario.

Añadió que la CE "toma nota con preocupación" del anuncio del Ministerio de Comercio de China sobre la aplicación de aranceles definitivos a las importaciones de carne de cerdo.

"Según la evaluación de la Comisión, la investigación se basa en alegaciones cuestionables y pruebas insuficientes. La Comisión está examinando los aranceles definitivos provisionales anunciados y evaluando cuidadosamente toda la información disponible para comprobar su conformidad con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC)", expuso.

Asimismo, subrayó que desde el Ejecutivo comunitario "están haciendo todo lo posible para defender a los agricultores y exportadores de la UE contra el uso abusivo de los instrumentos de defensa comercial por parte de China".

Recordó que la Comisión ya actuó ante la OMC contra el inicio por parte de China de "la investigación antisubsidios a los productos lácteos y la imposición indebida de medidas provisionales al brandy".

El Ministerio de Comercio de China anunció hoy que, tras la investigación por competencia desleal que inició en 2024, aplicará aranceles de hasta un 19,8 % al cerdo proveniente de la Unión Europea en lo que se considera una represalia por las tasas de Bruselas a sus vehículos eléctricos.

No obstante, estos gravámenes, que se aplicarán durante cinco años a partir de mañana, son sensiblemente inferiores a los de hasta un 62,4 % que había anunciado contra el porcino europeo de manera temporal el pasado septiembre.

Según el anuncio que hizo hoy Comercio en su página web, los aranceles irán desde el 4,9 % aplicado únicamente a la española Litera Meat, una de las firmas tomadas como muestra en las pesquisas, hasta el mencionado 19,8 %, que se impondrá a las compañías que no colaboraron y también a la holandesa Vion.

Para las firmas que colaboraron con la investigación, entre las que destacan varias españolas como El Pozo, Sánchez Romero Carvajal, Argal, Campofrío, Noel o Friselva, la tarifa será del 9,8 %.