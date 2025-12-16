CAF aprueba crédito de 303 millones para mejorar movilidad y sistema eléctrico en Ecuador

Del total aprobado, 223 millones de dólares se destinarán al Programa de Expansión del Sistema Nacional de Transmisión (PESNT), que contempla la instalación de nuevos equipos de transformación y la construcción de líneas de transmisión en las provincias andinas de Azuay y Loja, y en la costera Guayas, cuya capital es Guayaquil.

"El objetivo principal es atender el crecimiento sostenido de la demanda y facilitar la incorporación de proyectos de generación renovable no convencional al Sistema Nacional Interconectado", señaló la CAF.

Además, 80 millones de dólares se utilizarán para financiar parte de la extensión del Metro de Quito, en el tramo entre El Labrador y La Ofelia, con el objetivo de reducir los tiempos de viaje de 48 a 8 minutos.

"Con estos dos proyectos, CAF reafirma su papel como socio estratégico de Ecuador. Invertir en movilidad urbana sostenible y en mejoras de los servicios de energía es clave para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos y la competitividad de las ciudades, así como para acelerar la transición energética", afirmó Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.

