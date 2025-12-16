China afirma que en Hong Kong "rige el Derecho" ante peticiones de liberación de Jimmy Lai

El portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun declaró hoy en una rueda de prensa que Pekín "respalda firmemente" a las autoridades hongkonesas en la aplicación de la ley.

Guo aseveró en una breve declaración que el Gobierno central "apoya de manera decidida a la región de Hong Kong en mantener el orden y la seguridad nacionales conforme al Derecho".

Lai, de 78 años, fue hallado culpable este lunes en Hong Kong de "conspiración para coludirse con fuerzas extranjeras" y de "conspiración para publicar material sedicioso".

La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, pidió la "liberación inmediata" de Lai; el secretario de Estado, Marco Rubio, instó a "poner fin a esta experiencia terrible", y el Departamento de Estado afirmó que el caso refleja el uso de leyes de seguridad para silenciar la disidencia.

En el Reino Unido, la ministra de Asuntos Exteriores, Yvette Cooper, convocó al embajador chino, Zheng Zeguang, y exigió la excarcelación de Lai, que tiene ciudadanía británica, unas críticas que la Embajada china en el Reino Unido calificó de "irresponsables" y de "interferencia" en sus asuntos internos.

Lai, fundador del desaparecido diario Apple Daily y una de las figuras más visibles del movimiento prodemocracia en Hong Kong, fue detenido por primera vez en 2020 tras la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Nacional, impuesta por Pekín tras las multitudinarias protestas antigubernamentales de 2019.

Desde entonces ha enfrentado múltiples cargos, incluidos los de colusión con fuerzas extranjeras, y permanece en prisión mientras avanza su proceso judicial, en un caso que ha generado críticas y llamados internacionales por el deterioro de las libertades y la situación de la prensa en la excolonia británica.

Para Pekín, Lai es un "peón de fuerzas externas antichinas".