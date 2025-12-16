China califica de "éxito" el reciente viaje de su canciller a EAU, Arabia Saudí y Jordania

En una rueda de prensa, el portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun afirmó que la visita, realizada entre el 12 y el 16 de este mes, "consolidó el avance de las relaciones bilaterales" y la "confianza política mutua" entre China y el mundo árabe.

Guo aseveró que el canciller trasladó a los funcionarios con los que se reunió que "China siempre ha apoyado a los países pequeños y medianos del Sur" y que "ha protegido firmemente los intereses comunes de los países en desarrollo".

"China apoya a los tres países en el mantenimiento de su autonomía estratégica y la búsqueda de vías de desarrollo adaptadas a sus condiciones nacionales", agregó el portavoz.

Según Guo, ambas partes "acordaron fortalecer la alineación de las estrategias de desarrollo" e "impulsar conjuntamente el proceso de multipolarización en el mundo".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Pekín ha intensificado en los últimos años su labor diplomática en Oriente Medio y ha actuado de intermediario en acuerdos como el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Arabia Saudí e Irán en 2023 o la reconciliación en 2024 entre catorce facciones palestinas, entre ellas las enfrentadas Hamás y Fatah.