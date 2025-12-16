China CMOC comprará a Equinox cuatro minas de oro en Brasil por 1.000 millones de dólares

En un comunicado publicado en su página web, la compañía china indica que espera cerrar la operación en el primer trimestre de 2026, pendiente todavía de obtener el visto bueno de los reguladores pertinentes.

La venta se divide en un pago inicial de 900 millones de dólares y otro de 115 millones dependiente del volumen de ventas durante el primer año posterior a su firma oficial.

CMOC se hará con tres explotaciones que aglutinan unos 3,87 millones de onzas de oro en reservas: Aurizona, en Maranhão (noreste de Brasil); el complejo de Bahia (este), con las minas de Fazenda y Santa Luz, y RDM, en Minas Gerais (centro).

"Teniendo en cuenta los ricos recursos naturales y el entorno geopolítico estable en Brasil, la operación ofrece una adición estratégica a nuestros activos existentes, creando una sinergia más fuerte y una presencia creciente de CMOC en Suramérica", explicó el presidente de la minera, Liu Jianfeng.

La compañía indica que, con esta compra y el inicio de las operaciones en la mina de Odin (Ecuador), sus operaciones auríferas podrían superar las 20 toneladas de producción anual.

El diario económico Securities Times indica hoy que esas cotas la situarían entre los principales productores de oro de China, aunque aún por debajo de los líderes destacados del sector, Zijin Mining y Shandong Gold.

Ese medio recuerda que CMOC ya es el mayor productor mundial de cobalto y uno de los diez más importantes de cobre.

El oro, activo refugio en tiempos de incertidumbre, fluctúa estos días de nuevo muy cerca de los máximos históricos que marcó en octubre tras acumular una subida de en torno a un 65 % a lo largo de este año; los expertos anticipan que seguirá subiendo en 2026, aupado por las compras de los bancos centrales.