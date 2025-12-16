Colombia y Senegal refuerzan sus relaciones económicas y de inversión

Durante la jornada, empresarios y emprendedores colombianos exploraron las ventajas que ofrece Senegal "como país estable y puerta de entrada a África Occidenta", con acceso a la Unión Monetaria de África Occidental (UMOA), la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) y la Zona de Libre Comercio Continental Africana (AfCFTA)”, indicó en un comunicado de la Vicepresidencia de Colombia.

El encuentro se centró en sectores como la agricultura, los textiles, el turismo, las energías limpias, la industria y servicios y “el diálogo para mejorar la conectividad aérea y logística", que "fortalecen una relación estratégica que diversifica mercados para Colombia”, señala la nota.

Antes del evento, Márquez fue recibida en audiencia por el presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, con quien abordó la cooperación bilateral en los terrenos económico y comercial.

“Las conversaciones se centraron en el fortalecimiento de los lazos históricos, culturales y conmemorativos, así como en las perspectivas de cooperación económica y comercial”, destacó la Presidencia senegalesa en X.

La vicepresidenta también visitó este lunes la isla de Gorée, a unos dos kilómetros de Dakar y uno de los centros de comercio de esclavos más importante de las costas africanas entre los siglos XV y XIX.

En la isla, Márquez subrayó que Senegal y Colombia deben trabajar juntos, a través de la cooperación sur-sur, para desarrollar aún más su potencial cultural, histórico y económico común.

“No nos vemos lo suficiente como naciones del sur global. Seguimos priorizando nuestro comercio con el norte global, con Europa, utilizando las mismas rutas que establecieron los propios colonizadores", señaló la mandataria en declaraciones recogidas por la Agencia de Prensa de Senegal (APS).

Márquez insistió en que ambos países tienen un "potencial inmenso" y "todo lo necesario para trabajar juntos y erradicar definitivamente la pobreza, el hambre y los demás flagelos que nos afligen".

La mandataria, primera mujer afrodescendiente en ocupar la Vicepresidencia de Colombia, inició el pasado día 8 en Togo una gira oficial por África que ya le llevó a Ghana y Senegal y que incluye también a Benín.

El viaje, el cuarto que hace Márquez a África, se encuadra en la estrategia Colombia-África 2022-2026.

El objetivo de la visita, que finalizará el 17 de este mes, es "fortalecer la presencia política y estratégica de Colombia en África Occidental mediante el impulso de relaciones bilaterales y regionales", de acuerdo con la oficina de la vicepresidenta.